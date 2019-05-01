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Грузия не хочет у себя военную базу США: Зурабишвили назвала причины

1 мая, 12:39

Президент Грузии считает, что и сами американцы пока не видят это возможным, но есть и другие проблемы

Американские военные в грузинском городе Поти. Фото: Минобороны Грузии
Американские военные в грузинском городе Поти. Фото: Минобороны Грузии.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили считает не целесообразным размещение военной базы США в Грузии, так как это может повысить террористическую опасность в стране, а Москва примет это за провокацию.

Об этом она сказала в интервью "Голосу Америки".

Однако, отвечая на вопрос, готова ли она разместить американскую военную базу на грузинской территории, президент Грузии усомнилась в таком шаге.

"Не думаю, что это будет рекомендовано. Нам не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации. И я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, которая, вероятно, вызовет реакцию – как со стороны России, так и со стороны террористических движений, которые очень активны в этом регионе", – сказала Зурабишвили.

В то же время она довольна возросшей активностью СШ в Черном море, которое играет роль морских ворот для торговли и обеспечивает доступ к природным ресурсам Азии в обход России, – это дает возможность углубить сотрудничество с американцами.

"Думаю, Черное море становится все более важным в стратегическом плане для США", – добавил грузинский лидер.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Грузия закупила ракетные комплексы Javelin и готовится к модернизации оборонки.

В свою очередь министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани "успокоил" Москву – отношения Грузии с НАТО не направлены против кого-либо. Он пояснил, что Грузия сотрудничеством с Западом лишь усиливает свою обороноспособность, и ни о какой агрессии даже не помышляет.

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Тег Грузия, США, военная база, Зурабишвили

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