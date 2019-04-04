Грузия закупила ракетные комплексы Javelin и готовится к модернизации оборонки
Также будет проведена модернизация вертолетов
Грузия получила партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория во время выступления в парламенте.
"Мы начали закупать современную противотанковую систему. Я хочу заявить с этой высокой трибуны, что мы уже полностью закупили систему Javelin и она доставлена в Грузию в полном объеме. Мы также выделили в этом году 23 млн лари и аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. Это приблизительно 50 млн лари", – заявил Леван Изория.
Стоит отметить, что президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке у США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Как сообщалось ранее, спецпредставитель США Курт Волкер сообщил хорошую новость относительно Javelin для Украины. По его словам, американцы готовы к новым поставкам противотанкового оружия, а также и других видов вооружения.
Напомним, 30 апреля прошлого года Петр Порошенко подтвердил, что Javelin прибыли в Украину. В итоге военные получили 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. Как рассказывал военный эксперт Антон Михненко, Javelin могут сбивать даже вертолеты, но у них есть один недостаток.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Грузия закупила ракетные комплексы Javelin и готовится к модернизации оборонки". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новые Javelin для Украины – Волкер сообщил хорошую новость
Также США готовы помочь укрепить противовоздушную оборону и береговую оборону Украины
В США начали производить улучшенные Javelin
У модифицированной версии комплексов увеличилась на 70% эффективность против пехоты