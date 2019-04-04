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Грузия закупила ракетные комплексы Javelin и готовится к модернизации оборонки

Сегодня, 16:56

Также будет проведена модернизация вертолетов

Javelin. Фото: flickr.com/Steve Dock.
Javelin. Фото: flickr.com/Steve Dock..
Грузия закупила ракетные комплексы Javelin и готовится к модернизации оборонки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/22d/b07/5c922db07d663.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/22d/b07/5c922db07d663.jpg Евросоюз Также будет проведена модернизация вертолетов

Грузия получила партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория во время выступления в парламенте.

"Мы начали закупать современную противотанковую систему. Я хочу заявить с этой высокой трибуны, что мы уже полностью закупили систему Javelin и она доставлена в Грузию в полном объеме. Мы также выделили в этом году 23 млн лари и аналогичная сумма была выделена США для ремонта и модернизации вертолетов. Это приблизительно 50 млн лари", – заявил Леван Изория.

Стоит отметить, что президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры по закупке у США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin

Как сообщалось ранее, спецпредставитель США Курт Волкер сообщил хорошую новость относительно Javelin для Украины. По его словам, американцы готовы к новым поставкам противотанкового оружия, а также и других видов вооружения.

Напомним, 30 апреля прошлого года Петр Порошенко подтвердил, что Javelin прибыли в Украину. В итоге военные получили 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. Как рассказывал военный эксперт Антон Михненко, Javelin могут сбивать даже вертолеты, но у них есть один недостаток.

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Тег Грузия, ракеты, Javelin

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УНН

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