Гуайдо назвал условие проведения выборов в Венесуэле
Выборный процесс в стране, по мнению политика, начнется после «прекращения узурпации власти»
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что выборы в стране могут начаться только после "прекращения узурпации власти". Об этом политик рассказал в интервью каналу RT.
"Как только прекратится узурпация власти в Венесуэле, что уже скоро мы увидим. Крайний срок это когда прекратится узурпация власти, будет создан новый Национальный избирательный совет", – заявил Гуайдо.
Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
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