Гуайдо назвал условие проведения выборов в Венесуэле

Выборный процесс в стране, по мнению политика, начнется после «прекращения узурпации власти»

Фото: AFP

Гуайдо назвал условие проведения выборов в Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8bd/130/5c58bd1308ac5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8bd/130/5c58bd1308ac5.jpg 2019-02-11T09:33:00+02:00 Другие страны Выборный процесс в стране, по мнению политика, начнется после «прекращения узурпации власти»

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что выборы в стране могут начаться только после "прекращения узурпации власти". Об этом политик рассказал в интервью каналу RT.

"Как только прекратится узурпация власти в Венесуэле, что уже скоро мы увидим. Крайний срок это когда прекратится узурпация власти, будет создан новый Национальный избирательный совет", – заявил Гуайдо.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Северная Корея и Турция.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

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