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Гуайдо не заметил результатов от переговоров с властями Венесуэлы

29 августа, 01:18

Лидер оппозиции считает, что представители Каракаса принимают участие в таких переговорах, чтобы укрепить свой престиж

/ Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что переговоры с представителями правительства президента страны Николаса Мадуро не приносят никаких результатов. Об этом сообщают испаноязычные СМИ.

"В настоящий момент нет даже даты для возобновления механизма (переговоров. – Ред), посредником которого выступает Норвегия", – отметил Гуайдо. По его словам, подобные переговоры "не работают". Лидер оппозиции считает, что представители Каракаса принимают участие в таких переговорах, чтобы укрепить свой престиж, а не в интересах венесуэльского народа.

Ранее в августе были прерваны переговоры между Каракасом и оппозицией при посредничестве Норвегии. Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро тогда обвинили его в нежелании рассматривать конкретный план по выходу из кризисной ситуации.

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До этого представители властей и оппозиции при посредничестве Норвегии провели в Осло раунд переговоров.

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Фото: О. Иващенко

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. 

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Венесуэла переговоры Мадуро Гуайдо

Источник: Интерфакс

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