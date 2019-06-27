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Гуайдо отверг обвинения в причастности к организации государственного переворота в Венесуэле

27 июня, 01:49

Журналисты уже сбились со счета, в который раз они повторяют эти обвинения, – заявил он

Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо отверг обвинения в причастности к организации государственного переворота, которые озвучил ранее в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"Журналисты уже сбились со счета, в который раз они повторяют эти обвинения. Наш призыв, с которым мы вступали и продолжим выступать, обращен к военным, которые должны встать на сторону конституции", — приводит слова Гуайдо.

Как заявил Родригес, власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23–24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, Гуайдо знал и поддерживал эти планы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту. 

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро. 

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:


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Тег Венесуэла, переворот, протест, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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