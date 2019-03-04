Гуайдо планирует посетить Европу, но сначала возвращается в Венесуэлу
После возвращения в Венесуэлу Гуайдо может грозить задержание и арест, поскольку он нарушил постановление Верховного суда Венесуэлы
Временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо планирует посетить ряд стран Европы и Латинской Америки, однако сперва намерен вернуться в Боливарианскую Республику. Об этом он рассказал в интервью газете Washington Post, опубликованном в понедельник.
"У меня есть планы отправиться в Европу и другие страны Латинской Америки, однако сначала я возвращаюсь в Венесуэлу", - сказал он.
После возвращения в Венесуэлу Гуайдо может грозить задержание и арест, поскольку он нарушил постановление Верховного суда Венесуэлы, который запретил ему выезд за границу. О возможности ареста оппонента заявил 26 февраля и Николас Мадуро. Накануне, 2 марта, Европейский Союз предостерег правительство Венесуэлы от попыток арестовать Гуайдо.
Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.
Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо планирует посетить Европу, но сначала возвращается в Венесуэлу". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загадочный российский "Боинг" снова вылетел в Венесуэлу
С начала месяца авиакомпания, у которой нет регулярных рейсов в Каракас, дважды летала в столицу Венесуэлу
Гуайдо решил вернуться в Венесуэлу и призвал к новым протестам
Гуайдо планирует возглавить протесты против главы Венесуэлы Николаса Мадуро