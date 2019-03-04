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Гуайдо планирует посетить Европу, но сначала возвращается в Венесуэлу

Сегодня, 17:42

После возвращения в Венесуэлу Гуайдо может грозить задержание и арест, поскольку он нарушил постановление Верховного суда Венесуэлы

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Гуайдо планирует посетить Европу, но сначала возвращается в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/83a/08c/5c583a08c5f9d.jpg Другие страны После возвращения в Венесуэлу Гуайдо может грозить задержание и арест, поскольку он нарушил постановление Верховного суда Венесуэлы

Временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо планирует посетить ряд стран Европы и Латинской Америки, однако сперва намерен вернуться в Боливарианскую Республику. Об этом он рассказал в интервью газете Washington Post, опубликованном в понедельник.

"У меня есть планы отправиться в Европу и другие страны Латинской Америки, однако сначала я возвращаюсь в Венесуэлу", - сказал он.

После возвращения в Венесуэлу Гуайдо может грозить задержание и арест, поскольку он нарушил постановление Верховного суда Венесуэлы, который запретил ему выезд за границу. О возможности ареста оппонента заявил 26 февраля и Николас Мадуро. Накануне, 2 марта, Европейский Союз предостерег правительство Венесуэлы от попыток арестовать Гуайдо.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике: 

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Тег Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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