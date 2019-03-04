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Гуайдо вернулся в Венесуэлу, чтобы "возобновить кампанию по отстранению Мадуро"

Сегодня, 20:33

Власти Венесуэлы пока никак не отреагировали на возвращение Гуайдо

Фото: AFP
Гуайдо вернулся в Венесуэлу, чтобы "возобновить кампанию по отстранению Мадуро" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d6f/2c0/5c7d6f2c01cb5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d6f/2c0/5c7d6f2c01cb5.jpg Другие страны Власти Венесуэлы пока никак не отреагировали на возвращение Гуайдо

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник по возвращении в Каракас прибыл на одну из площадей в центре города на митинг сторонников, передает агентство Associated Press.

Несколько тысяч участников акции встретили его приветственными криками и аплодисментами.

По словам Гуайдо, он вернулся в Венесуэлу для того, чтобы "возобновить кампанию по отстранению президента Николаса Мадуро".

"Мы сильны, как никогда", - отметил он.

Между тем, агентство отмечает, что власти Венесуэлы пока никак не отреагировали на возвращение Гуайдо.

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Ранее в понедельник провозгласивший сам себя президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо прилетел регулярным рейсом в международный аэропорт Каракаса "Майкетиа".

На кадрах, сделанных пассажирами рейса и распространенных латиноамериканскими СМИ, Х.Гуйадо с супругой и соратниками запечатлен в салоне самолета перед высадкой.

Кроме того, распространены фотографии, на которых Х.Гуайдо запечатлен идущим от самолета по красной дорожке в окружении людей, в том числе и военной и полицейских формах.

На других видеокадрах показано, как Гуайдо проходит паспортный контроль.

В аэропорт приветствовать его, наравне со сторонниками, прибыли послы нескольких европейских стран, признавших его временным президентом страны.

О том, откуда прибыл самолет, пока не сообщается. Накануне сообщалось, что самолет, на котором находился Гуайдо, вылетел из эквадорского города Салинаса, однако о более точном маршруте венесуэльского оппозиционера, пока ничего неизвестно.

Никаких попыток ареста Гуайдо в аэропорту предпринято не было.

Гуайдо накануне 23 февраля, когда венесуэльская оппозиция наметила "прорыв" гуманитарной помощи через колумбийскую и бразильскую границы, в нарушение вердикта Верховного суда Венесуэлы, запрещавшего ему покидать страну, перебрался в Колумбию и посетил гуманитарный концерт, после которого провел встречи с президентами Колумбии, Чили, Парагвая и главой Организации американских государств.

Акция по доставке несанкционированной венесуэльскими властями гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля не удалась. При этом несколько фур на венесуэльско-колумбийской границе были сожжены.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней в Колумбию из Венесуэлы сбежали более пятисот военнослужащих в Вооруженных сил Боливарианской республики.

Венесуэльский журналист Габриэль Бастидас, подчеркнув, что это единственный способ военных его страны перейти на сторону оппозиции и ее лидера Хуана Гуайдо.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеоролике: 

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Тег Венесуэла, Мадуро, Гуайдо

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Источник:

Интерфакс-Украина

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