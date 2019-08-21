Гуайдо высказался против российских военных кораблей в водах Венесуэлы

Гуайдо отметил, что в парламенте не одобряли нахождение российских военных кораблей на территории страны

/ Фото: AFP

Лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо выступает против нахождения в территориальных водах страны российских военных кораблей. Об этом сообщает Union Radio.

"Мы не одобряли нахождение российских военных кораблей на территории страны, потому что это было бы серьезное нарушение суверенитета страны", – подчеркнул Гуайдо.

По его мнению, таким образом правительство Николаса Мадуро хочет продемонстрировать якобы поддержку мировым сообществом официального Каракаса.

Как мы писали ранее, переговоры представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуайдо, будут возобновлены.

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Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и оппозиция наверняка смогут возобновить диалог по выходу из политического кризиса.

Напомним, в январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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