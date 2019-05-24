Гуайдо заявил, что оппозиция в Венесуэле готова бороться за власть

Венесуэльская оппозиция сейчас обдумывает план своих действий

Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Оппозиция в Венесуэле имеет достаточно сил для того, чтобы бороться за власть в стране с правительством. Об этом заявил глава местной оппозиции Хуан Гуайдо, лидер политических противников президента Николаса Мадуро.

"Мы окрепли и стали достаточно сильны для того, чтобы соперничать за власть и произвести переход к демократии", — об этом пишет Le National

По мнению Гуайдо, цель этого процесса заключается в "создании стабильности и управляемости" в Венесуэле, а также в проведении "по-настоящему свободных выборов".

Оппозиция сейчас обдумывает план своих действий, учитывая тяжелую ситуацию, в которой оказалась страна. По словам Гуайдо, венесуэльцы чувствуют, что "еще один день без воды, без здравоохранения, без бензина — это слишком".

Напомним, что 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Напомним, что ранее стало известно о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план был сорвался.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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