Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Гуайдо заявил, что оппозиция в Венесуэле готова бороться за власть

24 мая, 23:47

Венесуэльская оппозиция сейчас обдумывает план своих действий

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Оппозиция в Венесуэле имеет достаточно сил для того, чтобы бороться за власть в стране с правительством. Об этом заявил глава местной оппозиции Хуан Гуайдо, лидер политических противников президента Николаса Мадуро.

"Мы окрепли и стали достаточно сильны для того, чтобы соперничать за власть и произвести переход к демократии", — об этом пишет Le National

По мнению Гуайдо, цель этого процесса заключается в "создании стабильности и управляемости" в Венесуэле, а также в проведении "по-настоящему свободных выборов".

Оппозиция сейчас обдумывает план своих действий, учитывая тяжелую ситуацию, в которой оказалась страна. По словам Гуайдо, венесуэльцы чувствуют, что "еще один день без воды, без здравоохранения, без бензина — это слишком".

Напомним, что 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Напомним, что ранее стало известно о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план был сорвался.


Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Венесуэла, кризис, власть, борьба, оппозиция, Мадуро, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Гуайдо заявил, что оппозиция в Венесуэле готова бороться за власть". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гуайдо не хочет участвовать в фальшивых диалогах с Мадуро

Сегодня, 05:15

Гуайдо обеспокоен гуманитарным кризисом в Венесуэле

США ограничили продажи Венесуэле вооружений и микропроцессоров

Вчера, 06:22

Власти исключили Венесуэлу из числа стран, пользующихся рядом преимуществ при покупке американской продукции

В Сенате одобрили новые санкции против Венесуэлы и помощь ее жителям

Вчера, 04:43

Законопроект существенно повышает объем гуманитарной помощи

Венесуэла стала для США страной, которая представляет проблему для нацбезопасности

Вчера, 00:09

Речь идет об импорте американской продукции

Венесуэла не захотела отказываться от Visa и Mastercard

22 мая, 09:34

В Центробанке страны опровергли информацию о приостановке работы платежных систем

США могут ввести санкции против обогатившихся на поставках продуктов в Венесуэлу

22 мая, 00:32

Санкции могут быть введены в ближайшие недели или месяцы

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Политолог объяснил, зачем Порошенко нужен языковой закон

Лорак избавилась от искусственной гримасы и покорила сеть

В Украине изменились требования к супермаркетам и магазинам

Все, кто были рядом, погибли: Украинка чудом выжила в SuperJet

В Британии прошли первые успешные испытания самолета

Дан прогноз на случай отмены национализации ПриватБанка

Эксклюзивные подробности драки на соревнованиях во Владивостоке

Медреформа в Украине: Что успели сделать и что еще впереди

Путин собрался договариваться с Зеленским об "общем гражданстве"

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Пенсионный фонд уходит в онлайн

23 мая, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

23 мая, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Супрун рассказала, как правильно "чистить" организм
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь