Хакеры "объявили" Саакашвили президентом Грузии

Михаил Саакашвили / Фото: AFP

Неизвестные хакеры атаковали ряд учреждений в Грузии, включая информационные агентства, органы местного самоуправления и суды.

Также подвергся кибератаке и сайт главы государства, где утром 28 октября разместили снимок экс-президента Михаила Саакашвили с надписью "I’ll be back", что переводится как "Я вернусь". Напомним, действующим президентом Грузии уже год является Саломе Зурабишвили.

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После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело за самовольное проникновение в компьютерную систему и посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему, сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Пока что ни одна кибергруппировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, в прошлом году хакеры взломали новый сайт Минэнергоугля Украины и зашифровали размещенную на нем информацию. Киберпреступники требовали 0,1 биткоина за восстановление данных, то есть около 900 долларов по нынешнему курсу.

Также ранее британский Национальный центр кибербезопасности и Агентство национальной безопасности США раскрыли крупную кибероперацию российских хакеров - притворяясь иранцами, они совершили атаки более чем в 35 странах мира.

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