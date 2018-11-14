ХАМАС согласился на перемирие с Израилем – СМИ

Сегодня, 03:04

Против перемирия выступил глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман и еще три министра

фото AFP
фото AFP

Информационное агентство Reuters сообщает, что представители палестинского движения ХАМАС согласились заключить перемирие с Израилем, если руководство страны пойдет на такой же шаг.

В то же время, издание Jerusalem Post сообщает, что кабинет министров Израиль по вопросам внешней политики и безопасности провел совещание, после которого военным был дан приказ продолжать военную операцию в секторе Газа.

По данным журналистов, против перемирия выступил глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман и еще три министра.

Ранее сообщалось, посол Израиля в РФ Гарри Корен допускает возможность проведения крупномасштабной военной операции в секторе Газа в случае продолжения агрессии со стороны палестинских вооруженных группировок.

Напомним, Израиль в ответ на обстрелы поразил 150 целей в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС и "Исламскому джихаду". Кроме того, военные добавили, что нанесение ударов израильской армией не завершено.

В свою очередь в ЕС осудили сектор Газа за ракетные обстрелы Израиля. В Евросоюзе призывают прекратить все действия, направленные против гражданского населения. Европейцы назвали эту эскалацию конфликта очень тревожной.
Израиль, сектор Газа, ХАМАС, перемирие

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