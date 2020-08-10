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"Хорошая организация": наблюдатели от СНГ не увидели нарушений на выборах в Беларуси

10 августа, 10:07

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Лебедев и Рапота сделали первые заявления о ходе голосования

Наблюдатели от стран СНГ не зафиксировали нарушений законодательства на президентских выборах в Беларуси, после которых вспыхнули массовые протесты. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, входящий в наблюдательную миссию.

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"Выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Беларуси", – цитирует Лебедева ТАСС.

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Похожее заявление сделал и госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота.

"Выборы прошли в условиях хорошей организации. Мы не обнаружили нарушений с точки зрения законодательства", – сказал Рапота.

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Выборы в Беларуси: все подробности исторического голосования
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Как сообщали новости "Сегодня", по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли сильно будут отличаться.

А вот по данным независимых экзитполов, порядка 70% набирала именно главная конкурентка Лукашенко – Тихановская.

После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты. Сейчас известно о более 160 задержанных активистах. Также в массовых акциях погиб один мужчина, четверо попали в реанимацию. Смотрите фото и видео, как в Минске милиция жестко разгоняет протестующих.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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выборы протесты Беларусь СНГ результаты наблюдатели Александр Лукашенко Рапота
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