"Хто ня скача — той маскаль!": на матче белорусские болельщики проскандировали украинскую "кричалку"

В субботу, 8 сентября, в Минске состоялся матч Лиги Наций между сборными Беларуси и Сан-Марино, на котором болельщики исполнили известный украинский стадионный хит — "Хто не скаче — той москаль"

Видео действа, которое наделало много шума, опубликовало на своей странице в Twitter интернет-издание "Радио Свобода".

Большинство российских пользователей возмутила такое поведение белорусских болельщиков, однако украинцы обрадовались такой позиции соседей и поздравили их в своем кругу.

"Учитывая то, как ольгинцы запаниковали, никто из них не ожидал от Беларуси такого отношения к москалям. Хай живе Беларусь! Поздравляем вас в кругу семьи действительно братских народов, стремящихся жить в свободной, демократической среде", — пишут украинцы слова поддержки.

"Хто не скача – той маскаль" на трыбунах у Менску падчас матчу з Сан-Марына pic.twitter.com/11v197KUJ2 — Радыё Свабода (@svaboda) 8 сентября 2018 г.

Отметим, что поединок сборных Беларуси и Сан-Марино завершился со счетом 5: 0.

Напомним, что 6 сентября сборная Украины по футболу провела первый матч в рамках Лиги наций. Соперником нашей команды была сборная Чехии. Игра прошла в Угерске-Градиште на городском стадионе Мирослава Валенти. Результат 1: 2 в пользу Украины.

После финального свистка украинские футболисты вместе с главным тренером Андреем Шевченко подошли к болельщикам национальной команды. В какой-то момент вспыхнула потасовка между фанатами и чешским спецназом. В заварухе досталось и Андрею Шевченко, который пытался успокоить обе стороны конфликта.