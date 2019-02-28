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Индия и Пакистан устроили артиллерийскую дуэль

Сегодня, 08:28

Индийская артиллерия ответила огнем на обстрел, который пакистанские военные начали около 06:00 утра по местному времени

Фото: AFP
Индия и Пакистан устроили артиллерийскую дуэль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/77e/48a/5c777e48a832a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/77e/48a/5c777e48a832a.jpg Другие страны Индийская артиллерия ответила огнем на обстрел, который пакистанские военные начали около 06:00 утра по местному времени

Пакистан в четверг утром обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство Эйшн ньюс интернешнл.

По его данным, инцидент произошел в округе Пунч.

Как сообщает агентство Эй-эн-ай, Индия дала в четверг "сильный и эффективный " ответ на нарушение Пакистаном режима прекращения огня и обстрел населенных пунктов в штате Джамму и Кашмир.

Индийская артиллерия ответила огнем на обстрел, который пакистанские военные начали около 06:00 утра по местному времени. Артиллерийская перестрелка продолжалась около часа. Информации о пострадавших не поступало.

На линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, продолжает сохраняться напряженность после предпринятого 14 февраля нападения террористов на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир. В результате атаки погибли 45 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник авиация Индия подвергла бомбардировке лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ нанесли авиаудар по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

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Тег Индия, Пакистан, Кашмир

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ТАСС

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