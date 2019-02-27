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В Индии разбился военный самолет

Сегодня, 08:27

Инцидент произошел на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков

Фото: AFP
В Индии разбился военный самолет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4de/52e/5c74de52e8cf7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4de/52e/5c74de52e8cf7.jpg Другие страны Инцидент произошел на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков

Самолет ВВС Индии потерпел катастрофу в среду в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Как сообщает журнал India Today пилоты воздушного судна могли погибнуть в результате инцидента.

По данным издания, самолет упал в округе Бадгам.

Инцидент произошел на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за крупный теракт в штате Джамму и Кашмир.

Ранее сообщалось, что в результате теракта на индийско-пакистанской границе погибли не менее 42 человек и еще несколько десятков человек пострадали. Инцидент в индийском штате Джамму и Кашмир произошел днем 14 февраля, когда террорист-смертник подорвал автомобиль с 350 кг взрывчатки рядом с военной колонной из 78 транспортных средств.

Ответственность за случившееся взяли на себя боевики из выступающей за присоединение к Пакистану региона Кашмир исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад".

Ранее мы писали о том, что конфликт Индии и Пакистана обострился.

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Тег Индия, Пакистан, Кашмир

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Источник:

ТАСС

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