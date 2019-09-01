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Индия лишила гражданства миллионы человек

1 сентября, 10:11

1,9 миллиона жителей штата Ассам бенгальского происхождения может депортация

/ Фото: AFP

Вслед за изменением статуса неспокойного штата Джамму и Кашмир индийские власти приняли другое противоречивое решение, лишив гражданства около двух миллионов жителей штата Ассам.

Таким образом местные власти решили бороться с бенгальскими иммигрантами, сообщает CNN.

Так, порядка 1,9 млн человек были исключены из опубликованного 31 августа Национального реестра граждан. В целом, в штате были зарегистрированы 33 млн человек.

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Сторонники такой инициативы утверждают, что она поможет бороться с не имеющими документов иммигрантами из Бангладеш.

В то же время, критики реестра уже выразили опасения, что это приведет к депортации сотен тысяч жителей штата, которые говорят на бенгали – официальном языке в Бангладеш.

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Кроме того, реестр может быть использован для оправдания религиозной дискриминации в отношении индийских мусульман.

Ассам является единственным индийским штатом, где ввели реестр граждан. В 2015 году все его жители должны были подтвердить, что они или их предки проживали на территории штата до 24 марта 1971 года, когда в Бангладеш началась война за независимость.

Напомним, что в августе пакистанские военные открыли стрельбу по позициям индийских Вооруженных сил в районе Пунч, который расположен в линии контроля в пограничном штате Джамму и Кашмир.

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Бангладеш Индия гражданство иммигранты

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