Обострение между Индией и Пакистаном усиливается: погиб солдат

Один индийский военнослужащий стал жертвой стрельбы на пакистанской границе

Фото: REUTERS/Danish Ismail

Вдобавок к и без того обострившимся в последнее время отношениям Индии и Пакистана, на границе двух государств произошел новый инцидент, в результате которого погиб один индийский военнослужащий.

Как сообщили в Министерстве обороны Индии, утром 20 августа пакистанские военные открыли стрельбу по позициям индийских Вооруженных сил в районе Пунч, который расположен в линии контроля в пограничном штате Джамму и Кашмир.

Вследствие случившегося один военный погиб и еще четверо были ранены.

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Представитель ведомства отметил, что индийские военнослужащие оперативно отреагировали и открыли огонь в ответ.

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Напомним, новый виток эскалации в индийско-пакистанских отношениях начался после отмены особого статуса неспокойного штата Джамму и Кашмир. Штат разделили на две союзные территории — Джамму и Кашмир, которая сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а также Ладакх, у которого не будет регионального парламента.

Помимо того, в Джамму и Кашмире разрешили также, как и в других частях страны, покупать землю выходцам из других регионов, зарезервировали место в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств, а также лишили территорию своего флага.

Ранее в этом году Кашмир уже становился эпицентром обострения между двумя государствами – стороны обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишился двух военных самолетов.

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