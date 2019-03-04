Индия продолжила воздушные операции против Пакистана
Действия Индии против террористических групп в Пакистане еще не закончены
Главком ВВС Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа сообщил в понедельник прессе, что воздушные операции против Пакистана "еще продолжаются". Об этом маршал заявил на пресс-конференции в Нью-Дели.
"Я не буду комментировать продолжение операций, но они еще продолжаются", - сказал Дханоа, выступление которого транслировал телеканал Эн-ди-ти-ви. Он отказался объяснять, что имел в виду. По мнению телеканала, это может означать, что действия Индии против террористических групп в Пакистане еще не закончены.
Отвечая на вопрос, почему индийские истребители МиГ-21 участвовали в бою с более современными пакистанскими самолетами, маршал сказал, что МиГ-21, которые стоят на вооружении Индии, имеют улучшенные радар, ракеты, систему вооружения. "Все наши самолеты способны бороться с врагом", – отметил Дханоа.
Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя радикально сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").
В минувший вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.
Ситуация в Джамму и Кашмире – единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.
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