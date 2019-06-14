Индия решила построить собственную космическую станцию

Новый научный орбитальный объект появится не раньше 2030 года

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Вслед за покорением Луны, на котором Индия решила черпать некое супертопливо, к 2030 году индийские власти планируют построить и доставить на орбиту собственную станцию для проведения экспериментов в условиях микрогравитации.

Об этом заявил руководитель Индийской организации космических исследований доктор Кайласавадиву Сиван, напомнив о программе "Гаганьян" – запланированном запуске пилотируемой миссии. Индийская орбитальная станция должна стать продолжением этого проекта.

"В этой связи, Индия намерена создать собственную космическую станцию", – подчеркнул Сиван.

По его словам, речь идет о создании 20-тонной станции, на которой астронавты будут проводить по 15-20 суток, и помощи у какой-либо из стран для реализации проекта Индия искать не планирует.

Стоит отметить, что на сегодняшний день собственные станции в космосе есть только у США, России, Китая и стран, владеющих Международной космической станцией.

Напомним, что в ноябре Индия совершила 67-ой успешный запуск ракеты с расположенного в Бенгальском заливе космодрома Шрихарикота – снаряд GSLV Mk-III-D2 должен вывести на околоземную орбиту спутник связи GSAT-29 весом 3423 кг.

Кроме того, несколько месяцев назад индийский премьер Нарендра Моди сообщил об успешном испытании его страной антиспутникового оружия, в ходе которого на низкой околоземной орбите был уничтожен спутник.

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