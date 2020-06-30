Индия заблокировала популярные китайские приложения

В правительстве Индии предполагают, что у индийских сотрудников в сфере IT будет больше возможностей

Министерство информационных технологий Индии, которую ранее обстреляли из минометов, постановило заблокировать 59 китайских мобильных приложений. Считается, что эти приложения причиняют "ущерб суверенитету и целостности Индии", кроме того, "их использование угрожает безопасности государства" и общественному порядку.

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Об этом сообщает PIB – государственное Бюро прессы и информации.

Так, в Индии перестанут работать мобильные приложения китайской соцсети WeChat, браузер UC, сервис микроблогов Weibo и многие другие. Игра Clash of Kings также в списке заблокированных. Среди заблокированных есть и популярный видеосервис TikTok.

Также сообщается, что граждане стали все чаще присылать сообщения о беспокойстве по поводу безопасности данных и конфиденциальности из-за политики некоторых приложений. В правительстве Индии предполагают, что после решения о блокировке китайских продуктов у индийских сотрудников в сфере IT будет больше возможностей.

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Напомним, ситуация в пограничных частях союзной территории Ладакх (ранее входила в индийский штат Джамму и Кашмир) обострилась в начале мая, когда на одном из участков границы произошло несколько рукопашных схваток с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Пострадали более 100 человек с обеих сторон.

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Следующие крупные столкновения пришлись на ночь вторника, 16 июня. По утверждениям индийских СМИ, в долине реки Галван погибли 20 индийских военных, с китайской стороны – 43 убитых и тяжело раненых. Армейские источники заявляли прессе, что огнестрельное оружие не применялось.

Ситуацию уже прокомментировал президент США Дональд Трамп.

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