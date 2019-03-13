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Индия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737

Сегодня, 09:19

В стране самолета того типа используют две авиакомпании

Индия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4f1/345/5c84f13457f5f.jpg Другие страны В стране самолета того типа используют две авиакомпании

В Индии после крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии запретили полеты лайнеров. Соответствующее решение приняло главное управление гражданской авиации страны, сообщают местные СМИ.

Полеты самолета будут запрещены в воздушном пространстве страны сегодня с 12:30. Лайнеры этого типа в стране используют две авиакомпании: Jet Airways и SpiceJet. По данным телеканала, у SpiceJet 13 таких лайнеров, у Jet Airways — пять.

Ранее мы писали о том, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия, Великобритания и Вьетнам. 

Напомним, 10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.

Кроме того, ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

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Тег Индия, Эфиопия, крушение, запрет, Boeing-737

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Источник:

ТАСС

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