Индия закрыла воздушное пространство для самолетов Boeing 737
В стране самолета того типа используют две авиакомпании
В Индии после крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии запретили полеты лайнеров. Соответствующее решение приняло главное управление гражданской авиации страны, сообщают местные СМИ.
Полеты самолета будут запрещены в воздушном пространстве страны сегодня с 12:30. Лайнеры этого типа в стране используют две авиакомпании: Jet Airways и SpiceJet. По данным телеканала, у SpiceJet 13 таких лайнеров, у Jet Airways — пять.
Ранее мы писали о том, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия, Великобритания и Вьетнам.
Напомним, 10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
Кроме того, ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.
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