Индийских студентов заставили надеть коробки на головы во время экзамена: видео

Индийских первокурсников заставили надеть на головы картонные ящики во время экзамена по химии – чтобы не списывали. Произошло это в одном из колледжей города Хавера в штате Карнатака. Когда фотографии разошлись по социальным сетям, руководству учебного заведения объявили выговор. В управлении образовании идею назвали бесчеловечным. Педагоги уже извинилась, назвав его экспериментом.

В Украине тоже учителя регулярно превышают свои полномочия по отношению к своим ученикам. Иногда – самым преступным способом. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что учительница ударила ученика в одной из школ на Буковине.

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Совсем страшные случаи происходят и у наших ближайших соседей. Так в России ребенка жестко наказали за непатриотизм. Скандал в детсаду на Кубани – директор детсада назвала ребенка "подонком" и заставила целовать землю за нелюбовь к России.

При этом случаются и менее однозначные случаи. Не так давно учительницу из Нью-Йорка (США) Лорен Миранду уволили из-за "голого селфи". Женщину попросили уйти из школы, когда ученики начали рассматривать на уроках ее снимок топлесс. Впрочем, сама Лорен считает свое увольнение незаконным, и требует моральной компенсации – три миллиона долларов.

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