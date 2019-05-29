Инфляция в Венесуэле за год превысила 130 тысяч процентов

Доходы Венесуэлы от продажи нефти сократились до 29,8 млрд долларов

Фото: AFP

В Венесуэле за прошедших пять лет экономика сократилась почти в два раза – с 2013 по 2018 год она сократилась на 47,7%.

Кроме того, уровень инфляции в Венесуэле за 2018 год достиг отметки в 130060%. Об этом говорится в докладе Центрального банка страны.

Также сообщается, что доходы от продажи нефти в 2018 году составили около 29,8 млрд долларов, что на 5,6% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Стоит отметить, что предыдущий доклад Центрального банка Венесуэлы был опубликован в 2015 году, и после него власти страны запретили обнародовать данные по инфляции, утверждая, что этот вопрос находится в плоскости "экономической войны".

Напомним, что в мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. ЦИК страны признала победителем Николаса Мадуро, который набрал около 70% голосов. При этом оппозиция объявила бойкот этому голосованию.

В январе, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

Напомним, что венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро, сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил возможность похищения вице-спикера спецслужбами страны.

Во вторник Конституционная ассамблея Боливарианской Республики приняла решение лишить неприкосновенности семерых оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее мы писали о сговоре, в который вступили с США лояльные Мадуро военные с целью его свержения – президента были готовы арестовать, если тот откажется бежать на Кубу. Однако в последний момент план сорвался.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп не демонстрирует желания провести военную операцию в Венесуэле, однако его советник по нацбезопасности Джон Болтон отстаивает более жесткий подход в отношении этой страны.

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