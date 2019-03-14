Интерпол ищет 20 человек в деле об убийстве журналиста Хашуджи
Международная организация сделала это по запросу Турции
Интерпол выдал "красные уведомления" о 20 жителях Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству известного журналиста Джамаля Хашуджи. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Международная организация сделала это по запросу Турции. Такие "красные уведомления" предполагают немедленный арест этих лиц и последующее рассмотрение запроса на их экстрадицию.
Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября.
Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.
Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.
Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.
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