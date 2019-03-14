Интерпол ищет 20 человек в деле об убийстве журналиста Хашуджи

Международная организация сделала это по запросу Турции

Фото: AFP

Интерпол ищет 20 человек в деле об убийстве журналиста Хашуджи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg 2019-03-14T23:57:00+02:00 Другие страны Международная организация сделала это по запросу Турции

Интерпол выдал "красные уведомления" о 20 жителях Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству известного журналиста Джамаля Хашуджи. Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Международная организация сделала это по запросу Турции. Такие "красные уведомления" предполагают немедленный арест этих лиц и последующее рассмотрение запроса на их экстрадицию.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.

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