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Иран готов к переговорам о компенсации за сбитый украинский самолет

23 августа, 01:44

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Переговоры запланированы на октябрь

Глава Авиационной организации Ирана Турадж Зангане заявил, что Иран полностью готов к переговорам о компенсации за сбитый около Тегерана 8 января украинский самолет. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

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Зангане рассказал, что заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд провел встречи с представителями Украины из различных секторов по вопросам, связанным с крушением самолета "Международных авиалиний Украины", в том числе и о компенсации.

Он подчеркнул, что Иран принял на себя ответственность за крушение и готов разговаривать о компенсации, причем следующая встреча запланирована в Тегеране в октябре.

"Несомненно то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации", – заявил Зангане.

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Напомним, ранее в Иране заявили, что отказываются выплачивать компенсацию МАУ за сбитый вблизи Тегерана самолет, заявив, что он застрахован европейскими компаниями, а не иранскими, поэтому компенсации должны выплачивать они. При этом уточнили, это касается только самолета, а не потенциальной компенсации семьям жертв.

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Авиакатастрофа украинского Boeing рейса PS572 произошла рано утром 8 января почти сразу после вылета из Тегерана – погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа: 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

На четвертый день после трагедии, 11 января, Иран официально признал, что случайно сбил украинский Boeing, хотя до этого отрицал свою причастность.

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Иран компенсации авиакатастрофа МАУ
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