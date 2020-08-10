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Компенсация за сбитый украинский самолет: в Иране сделали громкое заявление

10 августа, 22:15

Елена Вус Елена Вус

Самолет был зарегистрирован европейской страховой компанией, а не иранской

Иран отказался выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины за сбитый вблизи Тегерана самолет.

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Об этом говорится в заявление главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани, сообщает Reuters.

"Украинский самолет застрахован европейскими компаниями в Украине, а не иранскими. Поэтому компенсации должны выплачивать те европейские компании", – заявил Солеймани.

В то же время отмечается, что комментарий Солеймани касался только самолета, а не потенциальной компенсации семьям жертв. От европейских авиационных страховщиков пока не было комментария.

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Напомним, недавно во Франции начали расшифровывать "черные ящики". Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета. Также Кулеба ранее озвучил пять требований к Ирану.

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Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран компенсации самолет авиакатастрофа МАУ Тегеран авиакрушение в Иране
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