Иран готов к переговорам с Трампом: есть два условия
Вашингтон должен извиниться перед иранским народом и снять с Исламской республики санкции
Если американская администрация хочет сесть за стол переговоров с иранскими властями, то США должны извиниться перед народом Исламской республики и снять санкции с этой ближневосточной страны.
Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства 10 июля.
"Если они думают, что переговоры – это выход из существующей ситуации, то они должны отменить санкции и вернуться к своим обязательствам. Если вы искренни в том, что говорите, то должны отменить все санкции и попросить прощения у иранской нации за ошибочные действия, предпринятые вами", – приводятся слова Роухани на его официальном сайте.
Напомним, что президент США Дональд Трамп еще прошлой осенью выразил уверенность в том, что Тегеран скоро вступит в переговоры с Вашингтоном, подчеркнув, что решения в действиях в отношении Ирана в конечном счете будет принимать только он.
Кроме того, как мы уже писали, в прошлом месяце Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и его окружения, объяснив это "провокационным" поведением Исламской республики.
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