Иран попросил у МВФ пять миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом

Центральный банк Ирана запросил доступ к средствам МВФ, предназначенным для помощи в борьбе с коронавирусом

Иранские власти, которые ранее из-за коронавируса освободили 70 тысяч заключенных, запросили у Международного валютного фонда (МВФ) помощь в размере 5 млрд долларов для противодействия распространению коронавируса в стране. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает телеканал Al Arabiya.

"Мы (Иран) запросили у МВФ 5 млрд долларов для противодействия коронавирусу", - отметил Джавад Зариф.

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Ранее сообщалось, что Центральный банк Ирана запросил доступ к средствам МВФ, предназначенным для помощи в борьбе с коронавирусом.

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"(Директор-распорядитель) МВФ Кристалина Георгиева заявила, что странам, затронутым коронавирусом, будет оказана финансовая поддержка через Инструмент быстрого финансирования (RFI). Наш Центробанк немедленно запросил доступ к этому механизму", – заявил Джавад Зариф.

Ранее Кристалина Георгиева заявила, что МВФ готов выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.

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