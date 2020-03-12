Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Иран попросил у МВФ пять миллиардов долларов для борьбы с коронавирусом

12 марта, 15:09

Денис Беспалов

Центральный банк Ирана запросил доступ к средствам МВФ, предназначенным для помощи в борьбе с коронавирусом

Иранские власти, которые ранее из-за коронавируса освободили 70 тысяч заключенных, запросили у Международного валютного фонда (МВФ) помощь в размере 5 млрд долларов для противодействия распространению коронавируса в стране. Об этом сообщил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает телеканал Al Arabiya.

"Мы (Иран) запросили у МВФ 5 млрд долларов для противодействия коронавирусу", - отметил Джавад Зариф.

Реклама

Ранее сообщалось, что Центральный банк Ирана запросил доступ к средствам МВФ, предназначенным для помощи в борьбе с коронавирусом.

В тренде
Космический корабль SpaceX пристыковался к МКС: видео

"(Директор-распорядитель) МВФ Кристалина Георгиева заявила, что странам, затронутым коронавирусом, будет оказана финансовая поддержка через Инструмент быстрого финансирования (RFI). Наш Центробанк немедленно запросил доступ к этому механизму", – заявил Джавад Зариф.

Ранее Кристалина Георгиева заявила, что МВФ готов выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран коронавирус МВФ

Источник: УНН

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе
Турция сбила еще один сирийский самолет в ИдлибеДругие страны
"Стыдно только за одно": жительница Новых Санжар рассказала, зачем бросала камни в автобусы (видео)Другие регионы
Турция уничтожила в Сирии 8 российских
Турция уничтожила в Сирии 8 российских "Панцирей"Другие страны
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекцииДругие страны
Турция может перекрыть России Босфор – эксперты
Турция может перекрыть России Босфор – экспертыРоссия
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...