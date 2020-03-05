Коронавирус распространяется по миру: МВФ решил вмешаться

МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить 50 млрд долларов странам с низким уровнем дохода

Международный валютный фонд (МВФ) готов выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой нового коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на совместной пресс-конференции с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом в Вашингтоне.

"МВФ может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить 50 млрд долларов странам с низким уровнем дохода и странам с формирующейся рыночной экономикой, которые не запрашивают полноценных программ (помощи) МВФ", - отметила она.

Тем временем ученые сообщают, что с начала вспышки в Китае коронавирусной эпидемии ее возбудитель – вирус SARS-CoV-2 – мутировал около 150 раз.

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Напомним, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Привез вирус в Украину мужчина, вернувшийся из путешествия с женой по Италии.

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Глава Минздрава Зоряна Скалецкая призвала украинцев не паниковать из-за зафиксированного случая коронавируса: в Украине есть более двух тысяч боксов и около 12 тысяч коек в инфекционных больницах, а также все необходимые лекарства. Также она заверила, что ситуация полностью под контролем.

Более детально читайте в материале: Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн.

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