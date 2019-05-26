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Иран пригрозил кораблям США секретным оружием

26 мая, 03:26

По словам советника, американцы должны знать, что их ждет при военном сценарии

Фото: AFP

Военно-морские силы Ирана располагают оружием, которое позволит им отправить на дно Персидского залива американские корабли "в случае их ошибочных действий". С таким предупреждением, как передал телеканал "Аль-Маядин", выступил в субботу советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани.

"Мы используем против них (США) секретное оружие в случае развязывания войны и отправим на морское дно два их авианосца вместе с самолетами и экипажами", — сказал он.

По словам советника, американцы должны знать, что их ждет при военном сценарии. "Иранцы ответят всей мощью на любую провокацию со стороны США", — подчеркнул Корбани.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Во вторник представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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Тег Иран, США, оружие, ВМС, корабли, Персидский залив

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Источник:

ТАСС

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