Иран пригрозил вернуться к обогащению урана: стало известно условие

В Тегеране недовольны бездействием ЕС после выхода США из "ядерной сделки"

Руководство Ирана пригрозило возобновить обогащение урана в случае, если Европа поддержит санкции США. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Der Spiegel.

"Европейцы и другие подписанты должны действовать, чтобы компенсировать последствия санкций США", – подчеркнул он, добавив, что в первую очередь это касается банковской системы и нефтяного бизнеса.

При этом на случай, если Евросоюз поддержит решение американцев, Иран рассматривает вариант полного разрыва ядерного соглашения, заключенного в 2015 году, или частичное его применение, одним из вариантов которого является возвращение к обогащению урана.

В то же время, Зариф призвал страны Евросоюза штрафовать европейские компании, которые прекращают бизнес в Иране из-за санкций США.

"Европейцы должны решить, готовы ли они подтвердить свои слова действиями", – добавил иранский министр.

Отдельно он заявил, что на данный момент ситуация выглядит так, будто Европа "подчиняется американскому диктату".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) – сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Другие участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) выразили свое неодобрение выходом США из СВПД и заверили, что остаются приверженными договоренностям.

Евросоюз ввел в действие европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на территории ЕС санкции США в отношении Ирана и запрещает европейским компаниям их выполнять.