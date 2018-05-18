Трамп объяснил выход США из ядерной сделки с Ираном

Он также добавил, что это была ужасная сделка для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном помог стабилизации Сирии.

"На самом деле выходом из ядерной сделки с Ираном мы помогаем стабилизации Сирии", – сказал Трамп.

Он также добавил, что это была ужасная сделка для США. Трамп выразил надежду на то, что Сирия будет стабилизироваться и "это шоу ужаса закончится".

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Как известно, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из соглашения, а позже были расширены персональные санкции против Ирана. Такой шаг означает также введение запретительных мер против европейских компаний, ведущих коммерческую деятельность с Ираном.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

Евросоюз решил ответить на односторонние шаги США и защитить свои предприятия, запустив "закон о блокировании" от 1996 года.

Напомним, на основании соглашения, к которому пришли в июле 2015 года Иран и шесть стран посредников по программе развития мирного атома в Иране, с него были сняты международные санкции. Среди главных пунктов соглашения – вывоз большей части обогащенного Ираном урана за границу, ни один из ядерных объектов страны не подлежит демонтажу, превращение завода Фордо в научно-исследовательский центр без необходимых мощностей для обогащения урана, доступ МАГАТЭ ко всем ядерным объектам на 20 лет.