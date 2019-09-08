Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Иран сообщил о третьем этапе сокращения ядерной сделки

8 сентября, 16:41

Директора Международного агентства по атомной энергии уведомили о разработке центрифуг

/ Фото: Flickr

Власти Ирана сообщили исполняющему обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнелу Феруцэ о третьем этапе сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом рассказали в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

"Обсуждения также включали проверку и контроль МАГАТЭ за выполнением Ираном ядерных обязательств в рамках СВПД. В связи с этим Феруцэ был проинформирован о заявленной Ираном деятельности по исследованиям и разработкам центрифуг. Он сообщил, что доложит об этой деятельности Совету управляющих МАГАТЭ", — говорится в заявлении организации.

Реклама

В международном агентстве также сообщили, что Феруцэ провел в Тегеране официальные переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и другими высокопоставленными иранскими представителями.

"Обсуждения затронули деятельность МАГАТЭ в Иране с акцентом на постоянное взаимодействие между МАГАТЭ и Ираном по вопросу реализации Соглашения о гарантиях и Дополнительного протокола", — отметили в агентстве.

В тренде
Названы победители 76-го Венецианского кинофестиваля: полный список лауреатов
Тодд Филлипс получил Золотого льва за фильм "Джокер"

Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

Кроме этого, президент Ирана Хасан Рухани дал Европейскому союзу еще два месяца, чтобы выполнить требования Тегерана для спасения ядерного соглашения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Иран договор ядерная сделка СВПД

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шокFun
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки
Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочкиFun
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
В Казахстане произошло мощное землетрясение
В Казахстане произошло мощное землетрясениеДругие страны
Молодой парень женился одновременно на двух: как у него это вышло
Молодой парень женился одновременно на двух: как у него это вышлоДругие страны

Новости партнеров

Loading...