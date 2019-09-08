Иран сообщил о третьем этапе сокращения ядерной сделки

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Власти Ирана сообщили исполняющему обязанности генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнелу Феруцэ о третьем этапе сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом рассказали в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене.

"Обсуждения также включали проверку и контроль МАГАТЭ за выполнением Ираном ядерных обязательств в рамках СВПД. В связи с этим Феруцэ был проинформирован о заявленной Ираном деятельности по исследованиям и разработкам центрифуг. Он сообщил, что доложит об этой деятельности Совету управляющих МАГАТЭ", — говорится в заявлении организации.

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В международном агентстве также сообщили, что Феруцэ провел в Тегеране официальные переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и другими высокопоставленными иранскими представителями.

"Обсуждения затронули деятельность МАГАТЭ в Иране с акцентом на постоянное взаимодействие между МАГАТЭ и Ираном по вопросу реализации Соглашения о гарантиях и Дополнительного протокола", — отметили в агентстве.

Напомним, недавно Иран заявил, что вернется к полному соблюдению СВПД по иранской ядерной программе при условии получения кредита в размере 15 млрд долларов.

Кроме этого, президент Ирана Хасан Рухани дал Европейскому союзу еще два месяца, чтобы выполнить требования Тегерана для спасения ядерного соглашения.

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