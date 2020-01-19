Иран угрожает пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ

Тегеран продолжает постепенно отказываться от своих ядерных обязательств в ответ на санкции

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Иран, который ранее исключил переговоры о новой ядерной сделке, пересмотрит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, если сочтет, что европейские страны "нечестно" используют механизм урегулирования споров по ядерному соглашению 2015 года.

Об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, сообщает AFP.

"Мы четко заявляем, что если Европа по любой причине использует статью 37 ядерного соглашения нечестно, Иран серьезно пересмотрит сотрудничестве с агентством (МАГАТЭ. – Ред.)", – сказал Лариджани.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эманнуэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь призвали Иран вернуться к выполнению ядерного соглашения.

Напомним, что ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2015 году Тегеран заключил с Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и США ядерную сделку, главной целью которой было недопущение преобразования мирной ядерной программы в военную.

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Но в 2018 году пришедший на смену президенту-демократу Бараку Обаме республиканец Дональд Трамп вывел США из соглашения и ввел против Тегерана новые санкции. Иран, в свою очередь, также прекратил выполнять взятые на себя обязательства.

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