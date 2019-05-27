Иран уверяет, что не хочет ядерного оружия

Иран обвинил администрацию США в экономическом терроризме

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Иран не хочет создавать ядерное оружия, обладание им запрещено религиозным предписанием (фетвой — ред) руководителя и духовного лидера страны Али Хаменеи. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Аятолла Хаменеи давно заявил, что мы не стремимся получить ядерные вооружения, издав фетву, запрещающую их", — сообщил Зариф.

Также министр иностранных дел Ирана обвинил администрацию США в "экономическом терроризме", мол, американские санкции против его страны наносят вред иранскому народу и создают напряженность в Ближневосточном регионе. Он добавил, что намерения президента США Дональда Трампа следует оценивать по его действиям, а не по словам.

Ранее президент Трамп заявил, что США стремятся к тому, чтобы Иран был неядерным государством и не намерены менять власть в этой стране.

Напомним, что ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил 5 мая о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. В нее входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Представители Центрального командования ВС США заявили, что Вашингтон якобы получил информацию о подготовке Ираном возможной атаки на американские силы на Ближнем Востоке.

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация США не стремится к войне с Ираном, но понимает, что необходимо иметь возможность защитить страну.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

В ноябре 2018 года были восстановлены санкции США против нефтяного сектора Ирана.

8 мая президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по СВПД. По его словам, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и прекратит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требований соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

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