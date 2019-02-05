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Иран жестко ответил на призывы ЕС ограничить ракетную программу

Сегодня, 10:06

Тегеран заявил, что никогда не будет вести переговоры по этому вопросу с другими странами

Фото: AFP
Иран жестко ответил на призывы ЕС ограничить ракетную программу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/f77/5c4864f77e50b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/f77/5c4864f77e50b.jpg Другие страны Тегеран заявил, что никогда не будет вести переговоры по этому вопросу с другими странами

Иран назвал "безосновательным" и "неконструктивным" заявление Европейского союза об иранской ракетной программе и нарушении прав человека. Об этом заявило Министерство иностранных дел Ирана, передает Reuters.

"Объявление таких безосновательных и пустых обвинений, когда известные террористические и преступные группы на свободе в Европе, не является конструктивным на данном этапе и соответствует целям врагов, которые стремятся подорвать отношения Ирана с Европой", – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ракетная программа Ирана является "оборонительной и сдерживающей", и Иран никогда не будет вести переговоры по этому вопросу с другими странами.

"Явные угрозы Исламской Республике не являются конструктивными, эффективными и полезными, и они не соответствуют региональной безопасности и реальным интересам Европы", – говорится в заявлении МИД Ирана.

Эти заявления прозвучали на фоне заявлений правительств некоторых стран ЕС о необходимости того, чтобы Иран избегал испытаний ракет большой дальности, чтобы страна могла воспользоваться экономическими преимуществами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

2 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами объявил, что Исламская Республика Иран успешно провела испытания новой крылатой ракеты дальнего действия "Ховейзе" (Hoveyzeh).

Ранее в Тегеране заявили, что Иран будет вынужден совершить "стратегический скачок" в сфере ракетных вооружений, если европейские страны или другие государства попытаются ограничить ракетную мощь Исламской Республики Иран.

Напомним, ЕС расширил санкции против Ирана.

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Тег Иран, Евросоюз, ракеты

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