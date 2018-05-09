Иранские депутаты сожгли флаг США с криками "Смерть Америке!"

Политики в Иране опасаются, что ядерная сделка с Западом полностью провалится из-за позиции Трампа

В парламенте Ирана депутаты сожгли флаг США в знак протеста против решения американского президента Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Иранские депутаты сожгли бумажный флаг на трибуне. Во время этой акции в парламенте Ирана скандировали "Смерть Америке!".

Депутаты также сожгли кусок бумаги, символизирующий ядерное соглашение, и потоптались по пеплу.

Как отмечает AP, многие иранские депутаты теперь пессимистично настроены в отношении будущего ядерной сделки со странами Запада. В то же время, иранские чиновники, включая спикера парламента, заявляли о надежде, что Европа будет работать с ними для сохранения соглашения.

При этом, как заявил президент Ирана Хасан Роухани, Иран может восстановить обогащению урана в больших, чем прежде масштабах, если ядерная сделка провалится.

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"Я приказал атомной организации Ирана как только появится в этом необходимость начать обогащать больше урана, чем раньше", – цитирует AP Роухани.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия. Также президент США подписал меморандум о введении против Ирана экономических санкций. Трамп заявил, что это будут санкции "самого высокого уровня", не уточнив подробности.

При этом Иран и ЕС отказались выходить из ядерной сделки. Тегеран продолжит работу с остальными участниками сделки. В течение ближайших недель пройдут переговоры по данному вопросу со странами Европы, Россией и Китаем.

Выход США из ядерного соглашения уже взвинтил цены на нефть. Стоимость Brent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года.