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Ирану передадут контроль над главным сирийским коммерческим портом

Сегодня, 09:30

Речь идет о передаче контейнерного порта в Латакии под руководство иранских менеджеров с 1 октября 2019 года

Фото: Getty Images
Ирану передадут контроль над главным сирийским коммерческим портом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4ab/ffd/5c64abffd78e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4ab/ffd/5c64abffd78e6.jpg Другие страны Речь идет о передаче контейнерного порта в Латакии под руководство иранских менеджеров с 1 октября 2019 года

Иран готовится получить контроль над главным сирийским коммерческим портом, расположенным в городе Латакия. Об этом сообщила в пятницу газета Times.

Речь идет о передаче контейнерного порта в Латакии под руководство иранских менеджеров с 1 октября 2019 года, когда истекает срок действия договора аренды, заключенного с нынешней управляющей компанией. Контроль над коммерческой гаванью может помочь Тегерану обеспечить безопасность транзитного маршрута из Ирана к Средиземному морю через Ирак и Сирию.

На территории порта расположено 23 склада. До начала военных действий в стране через него проходило около трех миллионов тонн грузов ежегодно. На сегодняшний день управление портом в Латакии осуществляет совместное предприятие, созданное сирийской инвестиционной компанией Souria Holding и французской транспортной компанией CMA CGM.

При этом сам порт принадлежит сирийскому государству и с 2015 года находится под санкциями США. Власти Ирана открыто поддерживают правительство Башара Асада с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году. Согласно официальной версии, иранские силы присутствуют на территории страны только в качестве военных советников. 16 января командующий Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари заявил, что Иран сохранит присутствие своих военных в Сирии и продолжит поставлять вооружение в эту страну.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что решение о выводе американских войск из Сирии, принятое президентом США Дональдом Трампом остается в силе

Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. ОСейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Тем временем в Пентагоне рассматривают возможность использования отдельных подразделений спецназа, которые будут проводить точечные военные операции против боевиков ИГИЛ в Сирии. 

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Тег Иран, Сирия, латакия

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ТАСС

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