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Исчезнет ли коронавирус летом: ученые разошлись во мнениях

10 мая, 17:10

Юрий Божко

Канадские и российские исследователи придерживаются разных точек зрения

Климатические условия и температура воздуха не имеют ничего общего с развитием пандемии коронавируса. К такому выводу пришли канадские ученые после анализа мартовской статистики о скорости распространения инфекции, сообщает Канадская медицинская ассоциация. В свою очередь в российском НИИ эпидемиологии уверены, ято летняя жара должна избавить мир от коронавирусной пандемии.

"Вирус не исчезнет летом, как многие надеются. Это нужно понимать. С другой стороны, наши наблюдения показывают, что строгость ограничительных мер напрямую связана со скоростью распространения инфекции. Пока что это единственный эффективный метод борьбы с COVID-19, и очень важно его поддерживать", – сказал эпидемиолог Дион Гесинк из Западного университета Канады и глава пресс-службы издания.

Канадские эпидемиологи подвели итоги медицинских услуг в 144 странах и регионах мира, когда число случаев COVID-19 достигло 375 000 человек. Используя эти данные, исследователи рассчитали скорость распространения вируса в разных странах на разных широтах, сравнив количество пациентов на 20 и 27 марта.

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В то же время российские ученые считают, что если на улице будет 30-градусная жара, то коронавирус погибнет. Хотя в принципе, можно заразиться от другого человека непосредственно.

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"Вирус COVID-19 является внутриклеточным паразитом, живущим в клетках человека, это его естественная среда обитания. Но в окружающей среде или на поверхностях его жизнеспособность резко снижается, особенно когда на улице тепло. При нагревании до 30 и более градусов он теряет жизнеспособность. Но при этом сохраняется опасность передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем, что не зависит от внешних факторов", – пояснил Михаил Лебедев из института эпидемиологии РФ.

Напомним, что наиболее пострадавшие страны Европы продолжают ослаблять меры, но Южная Корея ввела новые ограничения из-за опасений второй волны пандемии.

На данный момент более 4 миллионов человек заражены коронавирусом по всему миру.

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