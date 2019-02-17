Испания отвергла призыв США прислать военных в Сирию
Ранее США призвали НАТО и других партнеров предоставить "ресурсы и поддержку и персонал", чтобы предотвратить возрождение "Исламского государства" в Сирии
Испания не будет отправлять военных в Сирию по просьбе США к союзникам по НАТО занять их место после выхода из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл, сообщает Bloomberg.
"Испания и большинство стран не готовы вступить на место США после выхода, решенного односторонним путем, внезапно" – заявил Боррелл во время брифинга в Мюнхене.
Отметим, что ранее на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс сообщил журналистам, что США просят НАТО и других партнеров предоставить "ресурсы и поддержку и персонал", необходимые для предотвращения возрождению "Исламского государства" после завершения операций США.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.
Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "разумный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.
В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государства и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Испания отвергла призыв США прислать военных в Сирию". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган назвал главное условие для сохранения территориальной целостности Сирии
Необходимо окончательно решить вопрос о зоне безопасности на севере Сирии и вывести курдов
В командовании ВС США заявили о начале вывода войск из Сирии в течение нескольких недель
По словам главы Центрального командования американской армии, сроки вывода войск будут зависеть от обстановки на месте