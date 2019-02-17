Испания отвергла призыв США прислать военных в Сирию

Ранее США призвали НАТО и других партнеров предоставить "ресурсы и поддержку и персонал", чтобы предотвратить возрождение "Исламского государства" в Сирии

Фото из открытых источников..

Испания отвергла призыв США прислать военных в Сирию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/950/2aa/5c69502aa84d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/950/2aa/5c69502aa84d7.jpg 2019-02-17T14:12:00+02:00 Другие страны Ранее США призвали НАТО и других партнеров предоставить "ресурсы и поддержку и персонал", чтобы предотвратить возрождение "Исламского государства" в Сирии

Испания не будет отправлять военных в Сирию по просьбе США к союзникам по НАТО занять их место после выхода из Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл, сообщает Bloomberg.

"Испания и большинство стран не готовы вступить на место США после выхода, решенного односторонним путем, внезапно" – заявил Боррелл во время брифинга в Мюнхене.

Отметим, что ранее на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс сообщил журналистам, что США просят НАТО и других партнеров предоставить "ресурсы и поддержку и персонал", необходимые для предотвращения возрождению "Исламского государства" после завершения операций США.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Однако накануне Нового года Трамп решил приостановить выход войск США из Сирии. Как рассказывал сенатор Линдси Грэм после встречи с главой государства, он обсуждал с Трампом "разумный способ" вывода американского контингента и нашел с ним взаимопонимание.

В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государства и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.

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