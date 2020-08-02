Українська
$ 27,69
32,55
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

История повторяется: задержанные наемники "Вагнера" ехали в Турцию "смотреть на собор"

2 августа, 09:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

"Вагнеровцы" дают следователям самые разнообразные показания на допросах

Часть российских наемников ЧВК "Вагнер", которые были задержаны в Беларуси на этой неделе, утверждают, что направлялись в Турцию смотреть на стамбульский собор Святой Софии.

Реклама

Об этом, как сообщает "Беларусь 1", на совещании с президентом Беларуси Александром Лукашенко 1 августа заявил председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич.

По его словам, сейчас 33 россиянина заключены под стражу, в их отношении проводятся следственные действия и допросы.

Читайте также: Путин не простит: версии и последствия скандала с ЧВК Вагнера в Беларуси

В тренде
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)

"Они дают самые противоречивые показания, в частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть собор Святой Софии", – сказал Носкевич.

Реклама

Это перекликается с другим провалом Кремля, когда отравители бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании заявили, что приехали в Соединенное Королевство посмотреть на шпиль "Солсберецкого собора".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция Беларусь наемники ЧВК Вагнера собор Святой Софии
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха
Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-ШейхаДругие страны
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в год
Впервые в истории Мекка опустела в хадж: фото с разницей в годДругие страны
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фото
В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа: фотоДругие страны
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси
Россия отреагировала на задержание боевиков ЧВК Вагнера в БеларусиРоссия
Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК Вагнера
Следком Беларуси поймал Кремль на лжи о наемниках ЧВК ВагнераДругие страны
Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровью
Эксперт о ситуации в Беларуси: России выгоден силовой вариант и желательно с кровьюПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять