История повторяется: задержанные наемники "Вагнера" ехали в Турцию "смотреть на собор"

Часть российских наемников ЧВК "Вагнер", которые были задержаны в Беларуси на этой неделе, утверждают, что направлялись в Турцию смотреть на стамбульский собор Святой Софии.

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Об этом, как сообщает "Беларусь 1", на совещании с президентом Беларуси Александром Лукашенко 1 августа заявил председатель Следственного комитета страны Иван Носкевич.

По его словам, сейчас 33 россиянина заключены под стражу, в их отношении проводятся следственные действия и допросы.

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"Они дают самые противоречивые показания, в частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть собор Святой Софии", – сказал Носкевич.

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Это перекликается с другим провалом Кремля, когда отравители бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании заявили, что приехали в Соединенное Королевство посмотреть на шпиль "Солсберецкого собора".

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