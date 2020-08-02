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В Беларуси допросили задержанных наемников ЧВК Вагнера

2 августа, 02:48

Елена Вус Елена Вус

Боевики путались в показаниях

Задержанным в Беларуси 33 боевикам ЧВК "Вагнера" избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Главное следственное управление продолжает расследование уголовного дела по "подготовке к массовым беспорядкам".

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Об этом сообщил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов в эфире одного из телеканалов, пишет РБК-Украина.

По его словам, боевики путались в показаниях.

"Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а цели нахождения в Республике Беларусь противоречивы. 11 человек намеревалось лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турецкую Республику, 2 на Кубу, 1 – в Сирию, один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались", - отметил он

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Однако следствие уверено, что лететь туда они не собирались. Билеты купили, чтобы использовать как алиби.

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Ранее сообщалось, что у задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера было много возможностей улететь в турецкий Стамбул, однако "российские туристы" тщательно заметали следы своего пребывания в республике.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании, попросив с задержанными обращаться аккуратно.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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