Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа

/ Фото: AFP

Палестинские боевики из сектора Газы запустили две ракеты по Израилю. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter.

По словам израильских военных, на запуск сработала воздушная тревога и система ПВО "Железный купол" перехватила обе ракеты.

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Напомним, палестинские группировки и армия Израиля на протяжении двух дней обменивались ударами после того, как на рассвете 12 ноября в результате бомбардировки в секторе были убиты влиятельный командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата и его супруга. За два дня из Газы по территории еврейского государства было выпущено свыше 400 ракет и минометных снарядов, израильские военные поразили десятки целей, в первую очередь принадлежащих радикалам объектов.

Благодаря посредническим усилиям Египта была достигнута договоренность о прекращении огня. Перемирие в Газе вступило в силу 14 ноября в 05:30 по местному времени. Между тем уже после достижения сделки по Израилю была выпущена одна ракета, а на территории еврейского государства трижды срабатывали сирены воздушной тревоги.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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