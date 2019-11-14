При израильских обстрелах сектора Газа погибли 34 палестинца

Палестинские группировки и армия Израиля на протяжении двух дней обменивались ударами

Последствия удара ВВС Израиля. Фото: REUTERS/SAL

Жертвами израильских обстрелов сектора Газа за последние дни стали 34 палестинца, еще 111 получили ранения. Такие данные приводит в четверг новостной портал Donia Al-Watan со ссылкой на Минздрав анклава.

В числе погибших, по данным палестинской стороны, есть женщины и дети.

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Палестинские группировки и армия Израиля на протяжении двух дней обменивались ударами после того, как на рассвете 12 ноября в результате бомбардировки в секторе были убиты влиятельный командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата и его супруга. За два дня из Газы по территории еврейского государства было выпущено свыше 400 ракет и минометных снарядов, израильские военные поразили десятки целей, в первую очередь принадлежащих радикалам объектов.

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Благодаря посредническим усилиям Египта была достигнута договоренность о прекращении огня. Перемирие в Газе вступило в силу 14 ноября в 05:30 по местному времени. Между тем уже после достижения сделки по Израилю была выпущена одна ракета, а на территории еврейского государства трижды срабатывали сирены воздушной тревоги.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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