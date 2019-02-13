Из тюрьмы в Гаити сбежали около 80 заключенных
Инцидент произошел в населенном пункте Акен на юге страны
По меньшей мере 78 заключенных совершили во вторник, 12 февраля, побег из тюрьмы в Гаити. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя полиции.
По его данным, инцидент произошел в населенном пункте Акен на юге страны. Подробности происшествия не приводятся.
В настоящий момент проводится расследование с целью выяснения обстоятельств побега. По словам очевидцев, у здания полицейского участка, к которому прилегает пенитенциарное учреждение, в тот момент проходила демонстрация против президента республики Жовенеля Моиза.
Напомним, не так давно не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба.
Кроме того, раннее в северо-западном регионе Камеруна около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы после того, как сумели прорваться через тюремные ворота и поджечь здание.
Также мы писали о том, как 25-летний мужчина, отбывавший срок за кражи в российском Снежногорске, ради свидания с любимой решился на побег.
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