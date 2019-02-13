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Из тюрьмы в Гаити сбежали около 80 заключенных

Сегодня, 02:26

Инцидент произошел в населенном пункте Акен на юге страны

Фото: AFP
Из тюрьмы в Гаити сбежали около 80 заключенных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e83/232/5c3e83232d316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e83/232/5c3e83232d316.jpg Другие страны Инцидент произошел в населенном пункте Акен на юге страны

По меньшей мере 78 заключенных совершили во вторник, 12 февраля, побег из тюрьмы в Гаити. Об этом сообщило  Agence France-Presse со ссылкой на представителя полиции.

По его данным, инцидент произошел в населенном пункте Акен на юге страны. Подробности происшествия не приводятся.

В настоящий момент проводится расследование с целью выяснения обстоятельств побега. По словам очевидцев, у здания полицейского участка, к которому прилегает пенитенциарное учреждение, в тот момент проходила демонстрация против президента республики Жовенеля Моиза.

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Напомним, не так давно не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба.

Кроме того, раннее в северо-западном регионе Камеруна около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы после того, как сумели прорваться через тюремные ворота и поджечь здание. 

Также мы писали о том, как 25-летний мужчина, отбывавший срок за кражи в российском Снежногорске, ради свидания с любимой решился на побег.

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Тег Гаити, тюрьма, побег, заключенные

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Источник:

ТАСС

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