Из-за коронавируса развитые страны готовят планы помощи развивающимся государствам

Нужно помочь Африке и островным государствам в связи с пандемией коронавируса

Развитые страны, которые являются членами ООН и где может появится 59 миллионов бедняков, должны к середине июля подготовить предложения по оказанию помощи развивающимся государствам в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы сформировали шесть дискуссионных групп, которые должны подготовить конкретные предложения по оказанию помощи развивающимся странам к середине июля", — сказал он. Предложенные меры должны помочь этим странам успешно бороться с пандемией, спасти тысячи жизней и стабилизировать мировую экономику.

Ранее Трюдо призвал развитые страны помочь Африке и островным государствам в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что лидеры ведущих стран и эксперты должны совместно определить ее экономические последствия.

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С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли.

Ранее сообщалось, что США расширили помощь Украине в борьбе с COVID-19. 12,1 млн долл. в виде медицинской и гуманитарной помощи будут переданы через Агентство США по международному развитию.

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