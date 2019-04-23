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Из-за ссоры полицейский въехал в толпу подростков, праздновавших Пасху

Сегодня, 02:46

Восемь человек погибли, еще 30 человек получили ранения

Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde
Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde.

По меньшей мере восемь человек погибли в нигерийском штате Гомбе, где полицейский совершил наезд на толпу, участвовавшую в праздничном шествии по случаю Пасхи. Об этом в понедельник сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на местную полицию.

По его данным, еще 30 человек получили ранения. Отмечается, что большая часть потерпевших — подростки.

Полиция предполагает, что наезд был совершен намерено, его причиной стала ссора полицейского с участниками процессии.

Ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.


Напомним, не так давно в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли минимум 13 человек.

Кроме того, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря 2016 года погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения. Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя авто, тогда как нападавшему удалось скрыться. В числе погибших оказался украинец, семье которого пообещали выплатить 10 тысяч евро.

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Тег Нигерия, Пасха, подростки, погибшие, наезд, полицейский, шествие, толпа

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Источник:

ТАСС

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