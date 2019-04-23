Из-за ссоры полицейский въехал в толпу подростков, праздновавших Пасху

Восемь человек погибли, еще 30 человек получили ранения

Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde.

По меньшей мере восемь человек погибли в нигерийском штате Гомбе, где полицейский совершил наезд на толпу, участвовавшую в праздничном шествии по случаю Пасхи. Об этом в понедельник сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на местную полицию.

По его данным, еще 30 человек получили ранения. Отмечается, что большая часть потерпевших — подростки.

Полиция предполагает, что наезд был совершен намерено, его причиной стала ссора полицейского с участниками процессии.

Ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Напомним, не так давно в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли минимум 13 человек.

Кроме того, в результате наезда грузовика в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря 2016 года погибли 12 человек, еще 49 человек получили ранения. Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя авто, тогда как нападавшему удалось скрыться. В числе погибших оказался украинец, семье которого пообещали выплатить 10 тысяч евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Из-за ссоры полицейский въехал в толпу подростков, праздновавших Пасху". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"