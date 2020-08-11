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Избиение под дулом пистолета: в Минске силовики расправились с байкерами (видео)

11 августа, 23:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Группу мотоциклистов заставили спешиться, после чего жестоко избили, взяв на мушку

В Беларуси продолжаются мирные акции протеста противников Александра Лукашенко, недовольных его 26-летним правлением. Силовики пытаются их подавить, используя кулаки, дубинки и угрожая огнестрельным оружием.

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Так, в Уручье – спальном микрорайоне на восточной окраине Минска, также ставшем одним из эпицентров сопротивления, – под мостом милиционеры остановили группу байкеров, прижали к обочине, вынудили спешиться и отобрали ключи от мотоциклов. После этого силовики принялись избивать сидящих на земле байкеров под дулом пистолета, сообщает Telegram-канал NEXTA_Live.

Видео: t.me/nexta_live

Когда проезжавшие мимо места расправы автомобилисты начали подавать звуковые сигналы в знак своего возмущения, один из милиционеров начал угрожать пистолетом и им.

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Напомним, с вечера 9 августа по всей Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Беларусь избиение протест байкеры Минск протестующие Выборы в Беларуси

Источник: Сегодня

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