Протесты в Минске вспыхнули с новой силой: ОМОН хватает "одиночек", интернет отключен

Во вторник вечером, 11 августа, тысячи несогласных с результатами выборов президента белорусов снова вышли на акции протеста.
По всей стране наблюдаются перебои с Интернетом, а на улицах задерживают "одиночных" граждан, пишет Telegram-канал NEXTA Live.
По словам очевидцев, силовики досматривают всех прохожих, прочесывают все дворы и задерживают протестующих. Между тем, проезжающие авто сигналят, а сами граждане аплодируют, скандируют "Уходи" и взрывают фейерверки.
Граждан призывают держаться группами и не ходить по улицам в одиночестве.
Кроме того, стало известно, что в Минске между Тивали и Ледовым дворцом силовики стреляли прямо по машине, разбиты стекла. Мужчину вытащили из машины и били дубинкой.
Напомним, что Беларуси третьи сутки проходят мирные акции протеста противников Александра Лукашенко, выступающих против 26-летнего правления президента республики. Координаторы протестов опубликовали в сети инструкцию по поведению протестующих.
Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Были арестованы пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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