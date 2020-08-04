Избиение украинской топ-модели в Турции: владелец пляжа сделал заявление

Владелец пляжа Momo в Турции Бурак Бешер обвинил в клевете украинскую топ-модель Дарью Кирилюк, которая ранее заявила, что ее вместе с компанией друзей избили охранники данного заведения.
По его словам, конфликт произошел между двумя компаниями, однако гостей и охранников среди них не было, об этом сообщает Haberler. Кроме того, Бешер заявил, что намерен защищаться в суде.
"Мы будем использовать средства правовой защиты", – подытожил бизнесмен.
Напомним, Дарья Кирилюк отдыхала на пляже в Турции вместе со своим парнем и компанией друзей. По ее словам, в тот вечер на них напала служба безопасности Momo. Пострадали четыре девушки и парни. Девушка заявила, что они предоставили полиции подробные отчеты.
Ранее мы сообщали, что в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил телеведущую Анастасию Луговую и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а потом попытался изнасиловать.
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